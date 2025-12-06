甲流高發　專家：要重視　盡早接種疫苗

國家衛健委發布會現場（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月6日電（記者 陳思遠）目前甲流高發，抗流感病毒藥物暢銷。中國疾病預防控制中心病毒病所研究員王大燕在國家衛健委12月5日下午舉行的新聞發布會上應詢表示，流感與普通感冒不同，它是由流感病毒引起的一種急性呼吸道傳染病。大家應盡早到設有免疫接種門診的醫療衛生機構接種流感疫苗，除預防感染外，還可減少重症風險。



有記者提問，我們注意到，有很多人認為“我身體好不會得流感”或“流感只是重感冒無所謂”，這些輕視流感的態度有哪些潛在風險？目前甲流高發，抗流感病毒藥物暢銷，請問應該如何更好地防控。



王大燕表示，這種輕視流感的態度是錯誤的，流感與普通感冒不同，它是由流感病毒引起的一種急性呼吸道傳染病。人群對流感病毒普遍易感，嚴重時可以導致肺炎、心臟損傷、休克等並發症，部分人在感染流感後可發展為重症、危重症甚至死亡。



王大燕介紹，目前，全國共有17個省份流感活動處於高流行水平，其餘省份處於中流行水平，門急診就診的流感樣病例患者中流感病毒檢測陽性率達到51%，未超過近三年最高水平。5－14歲病例組檢測陽性率明顯高於其他年齡組。根據最新監測情況，預計全國將在12月上中旬達峰的可能性較大。甲型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行。

