風濕是“凍”出來？專家提三建議預防風濕病

國家衛健委12月5日下午舉行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京12月6日電（記者 陳思遠）國家衛健委12月5日下午舉行新聞發布會。北京協和醫院主任醫師李夢濤在發布會上回答記者提問時表示，風濕免疫病的本質不是簡單的免疫力強弱的問題，而是免疫功能紊亂導致了失衡的狀態，“敵我不分”，最終攻擊自己的身體。目前沒有確鑿的科學依據證明，單一大量食用大蒜、洋葱就可以顯著提升免疫力或者達到治療風濕免疫病的效果。



有記者提問，不少人認為風濕免疫病是因為免疫力低下或是潮濕環境中“凍”出來的，這些說法正確嗎？網上流傳吃大蒜、洋葱等特定食物能提高免疫力，有科學依據嗎？如何科學預防風濕病？



李夢濤表示，“風濕病是免疫力低下導致的”這一說法是常見的誤區。風濕免疫病的本質不是簡單的免疫力強弱的問題，而是免疫功能紊亂導致了失衡的狀態，“敵我不分”，最終攻擊自己的身體。所以盲目地服用一些所謂的“增強免疫力”的藥品、補品，不僅不會帶來很好的效果，反而可能會激活免疫異常，加重病情。



第二，風濕病是不是凍出來的？李夢濤指出，將風濕病的病因簡單歸結於受涼、受潮，這也是不科學的。雖然寒冷、潮濕環境下可能會使患者感覺局部症狀加重，但這些只是外在因素帶來患者自身體驗的變化。我們不能錯誤地把這些誘因當作風濕免疫病免疫紊亂的病因，這樣容易延誤對疾病的科學診治。



針對風濕免疫病，免疫調節和飲食也是大家關心的問題，大蒜、洋葱等食物能“提高免疫力”的說法也要科學看待。這些食物裡含有大蒜素、類黃酮等成分，一定程度上具有抗氧化、抗炎的作用。作為均衡飲食的一部分，對維持整體的健康有益。但目前沒有確鑿的科學依據證明，單一大量食用某種食物就可以顯著提升免疫力或者達到治療風濕免疫病的效果，所以還是要均衡飲食。

