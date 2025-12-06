澳門觀察：兩岸及港澳學者專家共論台海變局

中評社香港12月6日電（作者 華炎坤）日前，來自兩岸四地的專家學者在澳門研討兩岸關係，就當前複雜嚴峻的台海局勢與外部因素、兩岸融合發展路徑，以及澳門角色等進行深入的坦誠交流。與會者普遍認為，兩岸關係正處於關鍵的歷史節點，面臨百年未有之大變局，正是多重變數交匯之際。



一、百年變局下的兩岸關係與戰略格局



與會學者一致強調，中國的崛起是驅動全球百年變局的核心動力，正推動國際格局發生“典範轉移”與“東升西降”的趨勢。這也決定了兩岸關係的發展必然受到結構性改變的衝擊並須做出調整，習總書記的“百年大變局”論斷一針見血。兩岸關係的發展始終受到國際因素的深刻影響，其中美國的對華政策尤為關鍵。



大陸的對台工作正經歷戰略升級，顯然已經從過去被動的“危機管理”轉向主動的“統一建構”，牢牢把握住主導權。這種“統一建構”的宏大敘事將統一與國家發展進程緊密相連，不僅是主權或歷史問題，更是實現中華民族偉大復興、建構中國式治理現代化以及推動人類命運共同體的必要鏈結，被認為是能給兩岸民眾帶來更多福利和更好發展前景的“好東西”。儘管國際環境複雜，大陸依然堅持高度的戰略定力，相信能憑藉戰略自信，用和平手段實現統一目標，此階段被視為兩岸統一的“起手式”，其方向和方式將更明確，並強調需兩岸民眾共同思考、共同推動，形成共識。



大陸的對台策略採取“軟硬兩手”並進的“辯證式統一”模式，在軍事方面，透過實戰化演習，實現從“繞台威懾”到“重點鎖控”的戰略升級，並透過海巡與軍隊的結合，強化實際管轄控制。在司法方面，則針對“台獨”分裂勢力，首次將認知戰骨幹、軍情高官納入懲戒清單，直接適用《中華人民共和國刑法》，實施法律懲戒，其法律層級和後續影響與以往有重大不同。同時，也透過兩岸融合發展示範區等方式，繼續對台灣同胞展現和平手段的誠意。

