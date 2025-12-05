陳少波：重要關頭願為港服務 加速提振經濟

中評社香港12月5日電/香港特區第八屆立法會選委會界別候選人陳少波表示：他參選的政綱是加速、拓展、提振，希望在在香港這個改革、發展的重要關頭，能夠為香港服務，推動香港經濟重振。



將自己的政綱概況為3個E——Expedite、Engage和Enhance。 Expedite（加速）就是以香港具有比較優勢的產業加速北都發展，對接國家“十五五”規劃，增強香港經濟動能；Engage（拓展）就是擴大香港的全球朋友圈，增強香港的國際競爭力，匯聚海內外高端人才，鞏固香港作為中國唯一全球城市的地位；Enhance（提振）就是加強香港社會治理能力，讓香港市民分享發展紅利，讓破壞社會安寧和家庭幸福的悲劇不再重現。三個E指向一個共同目標，就是讓香港發展更快更好，讓香港的獨立地位不可替代。



談及不久前香港發生的嚴重火災,他表示：“面對這次令人悲痛的世紀大火，香港社會更應該團結，集中一切力量救災、重建，幫助受災的市民，同時盡快推動改革，更要加快經濟轉型，增強自己的國際競爭力！我們要爭氣！香港要爭氣！讓逝者安息，傷者安心，生者堅強！”



希望發揮所唱推動香港的改革與發展



2003年，陳少波在香港親身經歷了難忘的沙士疫情，當時他還是《人民日報》駐港記者。那一年的4月1日，他在《人民網》以《因愛之名——記者眼中的香港“非典型肺炎事件”》為題，記錄下他眼中的香港抗疫，特別是令他深深感動的那些香港醫護人員。22年後的今天，面對令人痛心的大埔宏福苑火災，陳少波更希望做的，不是紀錄，而是能夠發揮自己善於調查研究和宏觀思考的所長，來推動香港的改革和發展，用實際作為與大家攜手踏平崎嶇。