富權：陳水扁為何要給賴清德“難看”？

中評社香港12月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：陳水扁為何要給賴清德“難看”？以下為文章內容。



被人形容為患有“政治多動症”的陳水扁，近日又滿血復活地躁動不安，先是在政治或民進黨黨內派系範疇上，公開支持分別要參選台南市長和高雄市長的陳亭妃、邱議瑩，與支持林俊憲、賴瑞隆的賴清德“對著幹”，後是在法律及司法領域內，竟然違抗擔保的“四不原則”，計劃在新開的電視政論節目擔綱主持人，要讓賴清德“好看”。這顯示，陳水扁就是要與賴清德“過不去”，並要挑戰賴清德的黨政權威。



在二零二六年的“九合一”地方選舉上，現由民進黨執掌的台南市、高雄市，由於現任民進黨籍市長黃偉哲、陳其邁，都已經兩任而不能再選；而台南市、高雄市都是“綠油油”的民進黨根據地，因而在理論上，民進黨即使是“推出一個西瓜”，也可當選，從而導致民進黨內競爭激烈，高雄市還出現“四搶一”的態勢。而作為享有提名權的黨主席賴清德，雖然表面上是遵循黨內初選機制，但卻是心有所屬。在其曾經出任十年市長，因而被其視為“本命區”的台南市，賴清德屬意由其嫡系弟子、“新潮流系立委”林俊憲出征。而在高雄市，賴清德也是暗中支持“新潮流系立委”賴瑞隆參戰。



但陳水扁卻是“跟紅頂綠”，連日來公開表態力挺陳亭妃，喊出“期待台南第一位女市長”，以保住賴清德的“本命區”；並聲稱以其“第六感”判斷，現任高雄市長陳其邁心中，最想交棒的人是邱議瑩。以陳水扁在南台灣的影響力，尤其是當年“寧願肚子扁扁，也要票投阿扁”的感召力，陳水扁的表態，可能會影響民進黨支持者在黨內初選民意調查環節中的選擇，令賴清德的“最愛”林俊憲、賴瑞隆落敗，而讓賴清德不願見到的陳亭妃邱議瑩出線。



緊接著，媒體《上報》前日獨家報導指出，二零二六年將至，仍積極在政治上發聲的陳水扁將有新身分。據確認，陳水扁將從廣播節目《有夢上水》主持人升格為電視主持人。經數月研議，陳水扁明年初將和《鏡電視》合作，新開《“總統”鏡來講》節目擔綱主持工作，新節目已經在緊羅密鼓準備，製作團隊也已開始邀約包含獲民進黨提名“二零二六”大選候選人來賓，要拚開播就有話題。

