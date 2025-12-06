生態環境部談如何實現2035NDC目標

生態環境部副部長李高（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室12月5日舉行交流會，生態環境部副部長李高就加快經濟社會發展全面綠色轉型與記者交流。圍繞中國2035年國家自主貢獻（NDC）目標如何落地，李高回答中評社記者提問時表示，為實現2035年NDC目標，生態環境部按照黨中央部署，牽頭組織19個部門開展了為期一年多的研究論證工作。實現這一目標，既需要中國自身付出艱苦努力，也離不開開放合作的國際環境。



中評社記者提問說，中國在COP30期間提交了覆蓋全經濟範圍、包含所有溫室氣體的2035年國家自主貢獻“1＋3＋3”一攬子目標，請問接下來將通過哪些具體政策組合和考核機制推動該目標落地？



李高指出，2025年9月24日，習近平主席在聯合國氣候變化峰會上親自宣布了中國2035年國家自主貢獻（NDC）目標。這一目標是中國基於基本國情和發展階段，遵循發展規律制定的重大舉措。2035年是我國全面建設社會主體現代化進程的關鍵時期，是中國實現碳達峰之後邁向碳中和進程中的關鍵節點。中國2035年國家自主貢獻（NDC）目標是推進能源綠色轉型、加快綠色低碳產業發展、發揮市場機製作用、加強生態保護建設、提升氣候適應韌性的系統性工程，與2035年基本實現社會主義現代化、建設美麗中國的目標相銜接，為經濟社會發展全面綠色轉型、實現碳中和奠定堅實基礎。



李高表示，2035年國家自主貢獻目標的重要突破體現在多個方面：一是從聚焦二氧化碳單一排放控制，拓展到全經濟領域的溫室氣體管控；二是在實施碳排放強度控制的同時，強化總量減排要求。

