王善成答中評：穩定推進碳達峰和綠色轉型

國家發展改革委資源節約和環境保護司司長王善成（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）國家發展改革委資源節約和環境保護司司長王善成12月5日出席國務院新聞辦公室舉辦的交流會。期間，他就我國實現2035年國家自主貢獻（NDC）目標相關問題回答中評社記者提問，指出這一目標充分彰顯了我國推進碳達峰碳中和工作的決心和力度。



王善成表示，世界上多數國家的碳達峰是經濟發展到一定階段後的自然結果，而中國明確2030年前碳達峰的目標，是通過主動作為、艱苦努力實現的戰略性轉型，與自然達峰有著本質區別。更為重要的是，中國提出到2035年全溫室氣體減排7%—10%的目標，這意味著中國將實現從碳達峰到較大幅度減排的轉型壓縮在極短平台期內。世界上幾乎所有國家在碳達峰以後都經歷了較長平台期才開始下降——歐盟達峰後平台期約4年，美國約11年。中國要在遠短於發達國家的平台期內完成這一跨越，難度之大可想而知。如此短時間內的大幅減排，充分彰顯了黨中央、國務院推進碳達峰碳中和工作的堅定決心和強大力度。



王善成在當天交流會上介紹，綠色發展是中國式現代化的鮮明底色。中國牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，採取有力舉措、付出艱苦努力，積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，推動經濟社會發展全面綠色轉型，取得重大成就，具體體現在五個方面：



一是政策方面，構建了系統完備的碳達峰碳中和政策體系，出台了覆蓋各地區、重點行業的碳達峰行動方案及支撐保障方案。



二是能源方面，建成全球規模最大、發展最快的可再生能源體系。“十四五”以來，非化石能源消費占比年均提高1個百分點，煤炭消費比重從2020年的56.7%下降至2024年的53.2%。