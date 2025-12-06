能源局：中國核電總裝機容量位居世界第一

國家能源局發展規劃司司長任育之（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）國家能源局發展規劃司司長任育之12月5日在國新辦舉行的交流會上介紹中國核電發展情況。他表示，當前，中國大陸地區在運核電機組59台，核准在建機組53台，總裝機容量達1.25億千瓦，位居世界第一。我國始終堅持“安全第一”的核電發展方針，在持續推進核電項目建設的過程中，帶動了上下游產業鏈供應鏈協同發展，使我國成為全球少數擁有完整核電工業體系的國家，正以“更高、更快、更強”的步伐邁向世界核電先進行列。



任育之表示，這裡的“更高”，體現在核電機組的安全性上。我國核電發展始終堅守安全高標準，率先實現從二代向三代核電技術的全面轉型。在全國112台核電機組中，採用三代及以上技術的機組達67台，占比60%，機組設計先進、成熟可靠。據世界核電運營者協會統計，我國核電技術綜合指數已連續9年保持全球第一，全球滿分機組中43%來自中國。



“更快”指向核電技術的迭代創新。我國核電產業在發展中持續推進技術優化升級，以華龍一號為例，目前已建成7台、核准在建30台，其技術已升級至2.0版，在先進性、經濟性和安全性上實現大幅提升；在充分消化吸收國際三代核電技術的基礎上，我國自主研發的“國和一號”成為全球最大的非能動核電技術；此外，全球首座四代核電高溫氣冷堆示範工程已投入運行，全球首座陸上模塊化小型堆“玲瓏一號”將於2026年正式投運，核電技術創新迭代速度持續加快。



“更強”則體現在產業鏈供應鏈實力上。我國是全球唯一30多年不間斷建設核電的國家，積累了豐富的施工經驗，培養了全球規模最大的核電專業技術人才隊伍，構建了全球最具競爭力的核電產業鏈供應鏈體系，當前在核電建設施工、運營維護等領域均達到世界先進水平。



任育之指出，下一步，我們將深入貫徹落實黨中央相關會議精神，積極安全有序推進核電產業發展，大力支持核電技術創新，探索核能綜合利用路徑，穩步提高核能在能源消費結構中的比重，為滿足經濟社會發展用能需求、降低能源碳排放強度作出積極貢獻。