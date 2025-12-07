孟麗紅答中評：選票是對美好家園的鄭重表態

港區全國政協委員、廣州外商投資企業商會會長孟麗紅（受訪者供圖） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）“為便利選民返回香港投票，我們已提前部署：選舉當日，我們集團將安排多輛免費巴士，接送在廣州、番禺、祈福的香港選民前往福田口岸，方便他們積極投票。”



12月7日是香港特區立法會換屆選舉投票日。作為香港社會政治生活中的一件大事，許多居住在香港之外的選民也盡量回港投票。港區全國政協委員、廣州外商投資企業商會會長，香港北京社團總會副會長孟麗紅在接受中評社記者專訪時表示，作為對新選制的優越性有深切體會的香港人，自己將用實際行動多措並舉力撐選舉，為在廣州的選民提供便利，希望能協助有需要的選民踴躍投票。



孟麗紅是全國政協委員，也是祈福集團副董事長。為支持本次選舉，孟麗紅多次參加香港街站活動並持續發動商會、社團、香港同樂會等各團體會員踴躍投票，多渠道呼籲選民投票。同時，還在祈福集團旗下各社區港人集聚地的多個地點展開廣泛宣傳——祈福新邨作為祈福集團旗下大型國際社區，居住了來自全球100多個國家及地區精英，是內地最大的港人社區，也是政府評定的“粵港澳優質生活示範區”，多年來在醫療、養老、教育、生活服務等領域持續為港人提供“一站式”便利，幫助港人融入大灣區。



“我們在番禺祈福新邨社區內，包括屋苑公共場所、商業廣場巨型LED屏、祈福醫院、護老公寓及集團旗下酒店、超市、餐廳等人流密集處，及港人平日經常出入的區域，張貼宣傳海報、播放呼籲投票短片，並設立咨詢點，提醒及協助區內眾多香港居民進一步瞭解投票信息”。孟麗紅介紹。