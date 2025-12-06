生態環境部答中評：氣候變化南南合作有實效

生態環境部副部長李高（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）生態環境部副部長李高12月5日出席國新辦舉行的交流會。就中國推動綠色技術和產品向發展中國家普惠有關問題，李高回答中評社記者提問時表示，多年來，中國持續實施習近平主席提出的應對氣候變化南南合作“十百千”倡議和“一帶一路”應對氣候變化南南合作計劃。相關合作成效看得見、摸得著、有實效，得到廣大發展中國家的廣泛認可與歡迎。



中評社記者提問說，中國已建成全球最大的清潔能源產業鏈，請問，在推動綠色技術和產品向發展中國家普惠、深化氣候變化南南合作方面，是否會推出新的技術轉移或能力建設項目？



李高說，在氣候變化領域，廣大發展中國家是全球氣候變化影響的主要承受者。在此問題上，發達國家應切實履行國際義務，向發展中國家提供資金、技術支持及能力建設幫扶，助力發展中國家有效應對氣候變化挑戰。



李高表示，作為負責任的發展中大國，中國在多邊進程中，始終積極敦促發達國家，要求其履行好相關國際責任。與此同時，中國堅持多邊主義，秉持合作共贏理念，在自身發展的基礎上，向其他發展中國家提供力所能及的支持與幫助。多年來，中國持續實施習近平主席提出的應對氣候變化南南合作“十百千”倡議和“一帶一路”應對氣候變化南南合作計劃。截至目前，已與43個發展中國家簽署55份氣候變化南南合作諒解備忘錄，通過合作建設低碳示範區、開展減緩與適應氣候變化項目等方式，為相關國家提供了切實有效的實踐示範。



李高指出，中國累計實施300餘個氣候變化能力建設項目，為120多個發展中國家提供了超過1萬人次的培訓機會，相關合作成效看得見、摸得著、有實效，得到廣大發展中國家的廣泛認可與歡迎。