歐盟決定對美國社交媒體X罰款1.2億歐元

中評社北京12月5日電／歐盟委員會5日發佈公報說，歐盟委員會當天根據《數字服務法案》作出首份“不合規決定”，對美國企業家馬斯克旗下社交媒體平台X罰款1.2億歐元。



新華社報導，公報說，X的“藍標認證”僅通過付費即可獲得，在界面設計上對用戶具有誤導性；X的廣告資料庫在透明度和可訪問性方面均不合規；X未按規定向符合條件的研究人員開放平台公共數據訪問權限。



據介紹，這些行為均違反了《數字服務法案》關於透明度的規定，歐盟委員會對上述三項違規行為分別處以4500萬歐元、3500萬歐元和4000萬歐元罰款。



歐盟委員會于2023年12月18日對X啟動調查，這是《數字服務法案》下首個正式調查程序，重點審查其在遏制非法內容傳播、應對信息操縱等方面所採取措施是否有效，相關調查仍在進行中。



公報指出，X須在60個工作日內告知歐盟委員會其擬採取哪些具體措施，以終止與“藍標認證”相關的違規行為；須在90個工作日內向歐盟委員會提交行動計劃，列明為糾正涉及廣告資料庫和研究人員獲取公共數據等問題將採取的必要措施。



今年以來，歐盟依據《數字服務法案》和《數字市場法案》，對美國科技企業展開一系列執法行動。美國指責歐盟監管法規對美國科技企業不公平，並用鋼鋁產品關稅為籌碼要求歐盟“鬆綁”。歐盟則抨擊美國此舉是“勒索”，堅稱數字法規關乎主權、不容挑戰。