華府觀察：特朗普新國安戰略的涉華內涵

白宮4日發佈特朗普第二任的美國國家安全戰略報告 中評社華盛頓12月5日電（記者 余東暉）根據白宮12月4日晚間宣佈的特朗普第二任的“國家安全戰略”，美國將重新調整與中國的經濟關係，以“對等和公平”為優先考量；注重貿易平衡，聚焦非敏感領域。在安全上，重點是聯合盟友夥伴，企圖“以實力優勢”阻止台海戰爭，保持南海暢通。



與特朗普第一任“國家安全戰略”（2017年12月18日高調發佈）大談“大國競爭”，明確將中國和俄羅斯作為主要競爭對手不同，此次悄然宣佈的特朗普第二任“國家安全戰略”，不再提“大國競爭”，也沒有將中國定義為“主要戰略競爭對手”。這份“國家安全戰略”內向性、本土性、主體性更加明顯，強調“美國優先”，講究“以實力求和平；傾向不干預主義；靈活現實主義”。



特朗普第一任“國家安全戰略”一共68頁，其中33次提“中國”，3次提“台灣”； 特朗普第二任“國家安全戰略”衹有32頁，23次提“中國”，8次提“台灣”。與第一任報告大肆批評中國與俄羅斯追求大國地位不同，第二任報告並未質疑中俄追求大國地位的合理性，在言語表達上相對溫和，但對中國強大會否削弱美國利益的戒心依舊，特別是在台灣問題上的表達具有刺激性。



在概述部分，最新的美國“國家安全報告”並沒有點名中國，與中國直接相關的只是一筆帶過：“我們希望阻止並扭轉外國勢力對美國經濟造成的持續損害，同時保持印太地區自由開放，維護所有關鍵航道的航行自由，並保障安全可靠的供應鏈以及對關鍵物資的獲取渠道。”