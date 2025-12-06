快評：美新國安報告　模糊戰略下的危險試探

中評社快評/日前發布的特朗普第二任期《國家安全戰略》報告，雖篇幅減半，但涉台表述頻率陡增，更以“聲明性政策”的模糊措辭替代“一中政策”，將台灣半導體產業與地緣戰略價值捆綁，赤裸裸地要求台灣提升軍費、承擔更多“防衛責任”。這種看似低調的調整，可能將台海推向更危險的博弈場。



特朗普第二任期的國安戰略報告，雖刻意淡化“大國競爭”的對抗性表述，言語相對“溫和”，但在涉台問題上，報告以“維持長期聲明性政策”的模糊表述，替代了上屆“符合一中政策”的明確界定。這種刻意的戰略模糊，並非對華示好，而是特朗普政府“交易型孤立主義”的典型體現——既避免過度刺激北京，又為未來操弄“台灣牌”預留空間。



同時，報告首次將台灣的戰略價值進行赤裸裸的物化剖析：一是其全球領先的半導體產業（“晶片盾牌”），二是扼守“第一島鏈”咽喉、分割東北亞與東南亞的地緣位置（“地緣鎖鑰”）。基於此，美國將“通過保持軍事優勢阻止台海衝突”列為“當務之急”。為實現此目標，報告毫不掩飾地要求盟友“挺身而出”，特別是點名台灣和澳大利亞“增加防務開支”。這與特朗普選前“台灣應為我們支付防務費用”的商人邏輯一脈相承，將安全承諾異化為赤裸的“保護費”交易。美國意圖通過武裝台灣、迫其承擔更多成本，既減輕自身負擔，又增強“以台制華”籌碼，掏空台灣發展根基。



特朗普政府的涉台政策調整，是其“美國優先”理念與“傑克遜現實主義”外交的集中投射。它剝離了價值觀外衣，將台灣徹底簡化為服務於大國博弈的經濟與軍事資產。這種戰略模糊與交易邏輯，短期內或為美國帶來戰術靈活性與經濟收益，長期卻可能潛藏更大的風險。中美關係的真正穩定，需要回到清晰認知與共同政治基礎之上，任何將台灣視為“戰略提款機”的企圖，終將付出難以承受的地緣政治代價。

