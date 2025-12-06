蘇丹南部無人機襲擊死亡人數升至79人

中評社北京12月6日電／蘇丹南部南科爾多凡州政府5日說，截至當天，該州科洛吉市遭無人機襲擊的死亡人數已升至79人，另有38人受傷，死傷者中包括多名婦女和兒童。



新華社報導，南科爾多凡州政府在一份聲明中說，此次襲擊由準軍事組織快速支援部隊及其盟友蘇丹人民解放運動（北方局）實施，共發射4枚導彈，擊中加迪爾醫院、一所幼兒園等多個人員密集地點。聲明稱，快速支援部隊及其盟友的行為已構成反人類罪，呼籲國際社會和人權組織將其列為恐怖組織並追究肇事者責任。



據蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”和《蘇丹論壇報》4日消息，4日上午，科洛吉市多處民用設施遭快速支援部隊和蘇丹人民解放運動（北方局）無人機襲擊，造成人員死傷。



快速支援部隊及蘇丹人民解放運動（北方局）尚未就上述襲擊事件作出回應。



近期，蘇丹軍方與快速支援部隊在中南部科爾多凡地區3個州的衝突升級，該地區已成為蘇丹衝突新焦點。目前，快速支援部隊控制著西科爾多凡州幾乎全部地區，正圍困南、北科爾多凡兩州首府並試圖奪取兩地控制權。



2023年4月15日，蘇丹軍方與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突造成大量平民死亡，但真實數字難以統計。據聯合國發佈的最新數據，蘇丹約5000萬人口中，超過1180萬人流離失所，2120萬人面臨嚴重糧食不安全狀況，3000多萬人急需人道主義援助。