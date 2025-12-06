美烏代表繼續在佛州討論俄烏“和平計劃”

中評社北京12月6日電／據新華社：美國和烏克蘭官員向媒體披露，美國和烏克蘭談判代表5日連續第二天在佛羅里達州南部城市邁阿密舉行會談，繼續討論美國提出的俄烏“和平計劃”。



美國阿克西奧斯新聞網站援引美烏官員的話報導，美烏代表團4日晚談了兩個小時，5日上午繼續，預計會談6日仍將進行。參加會談的美國中東問題特使威特科夫和總統特朗普的女婿庫什納向烏方代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫等詳細介紹了他們2日同俄羅斯總統普京會談情況，以及旨在彌合雙方分歧的新思路。美方官員稱，4日會談“富有成效”。



目前，美烏雙方都沒有發佈有關上述會談的官方信息。



“外交進程絕大部分在幕後進行，”烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克5日在社交媒體上發文說，“美國想要一個務實的進程，想要戰爭迅速結束，期待雙方作出妥協。”



普京2日晚在克里姆林宮與威特科夫、庫什納會談後，俄總統助理烏沙科夫表示，會談“非常有益、富有建設性且信息量巨大”，但並未達成解決烏克蘭問題的折中方案。



11月下旬，美方提出28點“和平計劃”。同月23日，美烏及歐洲代表在瑞士日內瓦舉行會談，對該方案進行大幅修改，但修改內容未公佈。30日，美烏代表團在佛羅里達州舉行約4小時會談。會談後，烏梅羅夫在社交媒體發文稱，這場談判“艱難但富有成效”。