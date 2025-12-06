普京訪印　印俄合作有哪些新情況？

中評社北京12月6日電／俄羅斯總統普京4日至5日對印度進行國事訪問。這是烏克蘭危機升級後普京首次訪印，也正值美國以印度購買俄石油為由對印加徵懲罰性關稅之時。



新華社報導，印俄兩國在美西方制裁壓力下的互動備受關注：此訪談及並達成哪些合作意向？雙方作何評價？對印俄關係產生怎樣的影響？



達成哪些合作意向



雙方能源合作中石油貿易是關注焦點。普京重申俄羅斯願繼續向印度“不間斷”供應能源，強調俄是“可靠的石油、天然氣、煤炭以及發展印度能源所需一切資源的供應國”。印度總理莫迪回應稱，能源安全是印俄伙伴關係的重要支柱。但他措辭謹慎，更強調民用核能和清潔能源合作。印媒認為，這反映出印度在美俄之間的平衡策略。



經貿方面，雙方簽署《2030年願景》，提出力爭將雙邊貿易額提升至1000億美元，擴大本幣結算比重，並加快推動印度與歐亞經濟聯盟自由貿易協定談判。在印俄商業論壇上，莫迪提出兩國正邁入“創新、共同生產與共同創造”的新時代。



勞動力合作方面，雙方簽署移民協議，為印度技術人才提供新就業渠道，以緩解美國臨時工作類簽證緊縮帶來的壓力。



在互聯互通領域，雙方簽署多項協議，強調在建設“穩定、高效運輸走廊”方面深化合作，旨在提高物流效率、降低對西方航運體系的依賴，並在全球供應鏈重構背景下提升自主性。

