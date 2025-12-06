謝鋒：兩大背景板給中美經貿發展帶來新機遇

中評社北京12月6日電／中國駐美國大使謝鋒4日應邀出席由中國貿促會和美國子午線國際中心共同舉辦的中美經貿合作論壇並致辭。謝鋒表示，看待和發展新時期中美經貿關係，要把握好兩大背景板。



新華社報導，謝鋒指出，第一塊背景板：兩國元首互動頻繁，為中美關係提供戰略引領。中美元首釜山成功會晤並再次通話。元首外交將繼續為中美關係發揮“定盤星”作用。第二塊背景板：“十五五”規劃建議擘畫了未來5年中國經濟社會發展的宏偉藍圖。中國將繼續行進在實現中國式現代化的康莊大道上，這一勢頭不會逆轉、不可阻擋。他表示，這兩塊背景板給中美經貿關係發展帶來新的重要機遇。



謝鋒結合明年中美分別主辦APEC和G20會議，建議兩國工商界聚焦三份清單以抓住機遇：一是堅持擴大對話清單。支持兩國政府及各界多走動、多來往。二是持續拉長合作清單。在戰略性新興產業、服務業等領域促成更多務實合作項目，美方應為中企來美投資運營提供公平、公正、非歧視性環境。三是不斷壓縮問題清單。敦促美一些政客停止往中國身上潑髒水、扣帽子，為中美經貿關係注入正能量而非製造新的干擾。



此次論壇在美國華盛頓特區舉辦，貿促會會長任鴻斌、美前商務部長古鐵雷斯、子午線國際中心首席運營官琼斯等分別致辭，中美工商界代表100多人參加。