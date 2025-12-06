普京莫迪同車密談　俄印互動背後美國因素凸顯

中評社北京12月6日電／俄羅斯總統普京4日至5日對印度進行國事訪問，這是自烏克蘭危機升級後普京首次訪印。



新華社報導，這次訪問時機微妙，逢俄印建立戰略伙伴關係25周年節點，且正值美國以印度購買俄石油為由對印加徵關稅施壓之時，又疊加俄烏美歐四方就美國提出的俄烏“和平計劃”激烈博弈的關鍵階段。



訪問期間，雙方同意加強能源和防務合作，並提出把合作領域延伸至科技創新等“新賽道”。輿論認為，俄印在美國因素等地緣壓力和現實利益驅動下，顯露“熱絡”合作姿態，試圖通過穩固兩國戰略伙伴關係並增強韌性，爭取更多外交空間。



向美國展示“有牌可打”？



專家和輿論分析，在美國持續向俄印兩國施壓背景下，俄羅斯和印度“熱絡”互動深化合作，意在擴展各自外交空間，同時在與美博弈中提升主動權。普京和莫迪的很多表態似乎沒提美國，但其實句句沒離開美國。



當前，美印關稅談判久拖未決。印度政府消息人士稱，美方貿易代表團預計下周訪印，磋商關稅問題。商業諮詢機構亞洲集團分析師阿肖克·馬利克說，印度借普京此訪進一步加強與俄合作，向外界展示印度經濟多元化戰略。



有印度媒體注意到，莫迪在記者會上回應普京提及石油供應時措辭相對謹慎，更強調了核能與清潔能源合作。專家認為，印度仍力圖在俄美之間尋求某種平衡，有意通過強化對俄關係提醒美方，印度仍“有牌可打”。

