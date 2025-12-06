禁小紅書有助於打詐？9.6萬網友驚人表態

中評社台北12月6日電／台“內政部”以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對“小紅書”APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。有YouTube頻道5日針對“政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？”進行網路投票，截至6日早上，高達86%的網友認為“沒幫助，政府在瞎忙”。



中時新聞網報導，《不禮貌鄉民團》YouTube頻道5日起針對“政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？”進行網路投票，截至6日早上6點3分，已有9.6萬人參與投票，86%的網友認為“沒幫助，政府在瞎忙”；7%網友認為“有幫助，政府做得太好了”；7%沒意見/不知道。



網友留言表示，“詐騙最多的應該在臉書跟Line吧”、“美國人自己都在靠北臉書了，結果眼裡衹有小紅書”、“被詐騙的人都有用手機，乾脆手機電話也禁了”、“小紅書占詐騙總額極低，詐騙金額大部分都集中在FB，政府一開始扯為了防詐騙，被發現數據後，又扯小紅書不給調資料，問題是FB會為了詐騙給調閱個資嗎？給調閱然後詐騙金額還是這麼高？”



也有網友認為，“小紅書相對起來是詐騙偏少的，結果要把人趕到詐騙多的地方？嫌騙太少？”、“其實最該被禁的是家用電話跟手機吧，所有詐騙的根源。”