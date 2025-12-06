柯文哲復出　吳子嘉支招讓賴清德“畢業”

中評社台北12月6日電／民眾黨前主席柯文哲4日晚間與民眾黨主席黃國昌一起直播，針對2026縣市長選舉，柯文哲說出“我自動請纓要去住在南部”，引發熱議。媒體人吳子嘉表示，現在柯文哲最好的去向，就是去高雄參加藍白合的初選；如果柯P選贏高雄市長，賴清德2028就“畢業”了。



中時新聞網報導，吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯P現在開始出來活動了，他給柯P一個建議，柯P在這邊挖苦都沒用，每天直播也救不了他，政治人物不是靠直播生存的，政治人物要靠行動。



吳子嘉接著表示，因為柯P是一個大政治人物，所以他現在最好的去向，就是去高雄參加藍白合的初選。柯P下高雄去選舉，能夠改變格局，能夠翻轉台灣。如果柯P出戰高雄選贏，賴清德2028就“畢業”了，這是他最後給柯P的忠告。



吳子嘉鼓勵柯文哲去參加南部的國民黨初選，因為柯文哲直播時有5萬人觀看、40萬的流量，但這不能夠讓他在台灣變成夠力的政治人物。柯文哲只能做一件事情，柯文哲是一個求人不如求己的人，他沒有路可以走，沒有朋友、也沒有班底，所以他一定要選舉，一定要贏高雄或台南。他若變成高雄市長，不得了，就變成大人物了，官司有可能就這樣解開了。



吳子嘉甚至表示，柯文哲如果願意到高雄去選市長，他願意幫柯文哲的忙。柯文哲若下去選，台灣會熱鬧，他願意當柯文哲的義務幕僚、顧問，是免錢的，幫他站台也是免錢的。