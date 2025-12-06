執勤蕭美琴交管24歲警遭撞　藍白狂轟為輔選

中評社台北12月6日電／蕭美琴昨日前往宜蘭視察，宜蘭縣警局出動大批警力執行交通管制等勤務，休假中的一名24歲林姓警員因此被召回，卻在執勤時遭一輛偏離車道的廂型車撞擊，傷重送醫。對此，藍白痛批，“若只是假視察、真輔選，凸顯民進黨政府‘治國無方′、腦子只剩選舉”、“專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選”。對此，民進黨宜蘭縣黨部發出聲明，指出蕭美琴此行為公務性質，並非輔選行程，不應被扭曲利用。



中時新聞網報導，該名林姓警員傷勢嚴重，經送至陽明交通大學附設醫院團隊搶救，情況穩定，今日凌晨已轉院至台北榮民總醫院。這次事件也讓國民黨“立委”吳宗憲質疑，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外；他並批，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。



另外，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今也批，有高官要關心宜蘭，大家都不會反對，但若只是假視察、真輔選，凸顯民進黨政府“治國無方”、腦子只剩選舉。她並指出，自從民進黨提名林國漳競選宜蘭縣長，民進黨從上到下如何拿政府資源，傾全力為輔選，宜蘭人都看得很清楚。



對於藍白質疑“輔選”行程，民進黨宜蘭縣黨部稍早也發出聲明表示，針對蕭美琴昨日前來宜蘭執行公務行程時，不幸發生林姓員警於交管勤務中遭車輛撞擊一事，大家都深感不捨。蕭美琴得知後即刻表達關切，相關單位亦持續追蹤傷勢，並全力協助醫療照護，希望林姓員警能早日康復。縣黨部在此呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊。



民進黨宜蘭縣黨部指出，蕭美琴此行為公務性質，並非輔選行程，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。