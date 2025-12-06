上合組織秘書長回應高市早苗涉台言論

中評社北京12月6日電／據新華社：上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫接受新華社書面專訪。



記者問：上海合作組織成員國歷來主張尊重各國人民自主選擇政治、經濟、社會發展道路的權利，強調相互尊重主權、獨立、領土完整，平等互利，不干涉內政，不使用或威脅使用武力原則是國際關係穩定發展的基礎。日本首相高市早苗近期在國會公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，在地區和國際均產生惡劣影響，請問您如何看待高市早苗的錯誤言論和日方右翼勢力試圖復活軍國主義的危險動向？



葉爾梅克巴耶夫說，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年。在今年9月舉行的上合組織天津峰會上，成員國領導人專門就此發表聲明。



其中強調，殘酷大屠殺表明，縱容納粹主義、法西斯主義、軍國主義，煽動種族、民族、宗教仇恨、對立和歧視危害巨大。第二次世界大戰的勝利是所有熱愛和平的國家勠力同心的結果。無視歷史教訓必將導致嚴重後果，保存和客觀展現第二次世界大戰勝利的歷史真相是避免類似悲劇重演、維護和平與安全、加強合作的必要條件。成員國對過去和未來肩負共同責任，即讓子孫後代免受戰爭災難，竭盡全力避免悲劇重演。



關於你提的問題，上合組織成員國元首2002年6月於聖彼得堡舉行歷史性會晤後發表的宣言中指出，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。



此外，今年上合組織天津峰會發表的宣言重申，成員國恪守《聯合國憲章》和《上海合作組織憲章》宗旨和原則，以及其他公認的國際法原則和準則，包括相互尊重國家主權、獨立和領土完整，互不干涉內政。