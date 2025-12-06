日政府欲打造日版中情局　民眾續承壓高市之禍

中評社北京12月6日電／據央視新聞：日本高市政府近日被曝最早將於2026年成立“國家情報局”。有分析稱，其意在仿效美國中央情報局模式，塑造所謂“安保強人”形象，但可能引發系列負面影響。



與此同時，日本防衛費用持續攀升，多個行業在高市之“禍”下承壓。有日本經濟學者直言，這才是日本真正意義上的“存亡危機事態”。



日本擬設國家情報局引輿論擔憂



自日本首相高市早苗上台以來，日本政府就曾多次提及要建立新的情報機構——國家情報局。12月4日，有消息稱，日本國家情報局最早可能於2026年開始運作。



高市早苗長期主張提升日本情報能力，並在競選綱領中明確提出設立“國家情報局”的構想。與日本自民黨聯合執政的日本維新會也持相同立場，雙方在10月20日簽署聯合執政協議時，將創設該機構的方針正式寫入政策綱領。



據悉，預計在2026年的下一屆國會會議上，自民黨將提出一項關於成立新情報機構——國家情報局的法案。法案內容預計包括，將內閣官房下屬的內閣情報調查室升級為“國家情報局”；設立國家情報局局長職位；創設由首相等參加的“國家情報會議”。日本國家情報局將作為統一的協調中心，直接向首相官邸匯報工作。國家情報局的地位將與國家安全保障局相當，將負責應對外國情報活動、網絡威脅、虛假信息傳播等。



然而外界擔心，日本對外情報活動的活躍度與對抗性不斷上升，將對地區安全形勢產生嚴重影響。日本《社會新報》在社論中批評稱，高市早苗的政策意圖逐漸明朗，她漠視民生，對美國亦步亦趨，還試圖全力強化軍事擴張。在高市的施政演說中，充斥著提前完成防衛費增額目標、設立國家情報局、放寬武器出口規則等鷹派政策，這只能被視為蓄意推升緊張局勢。

