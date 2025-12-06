駐港國安公署約談部分在港外國新聞機構

中評社香港12月6日電／據駐港國家安全公署：12月6日，駐港國家安全公署依據香港國安法有關規定，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑，對一些在港外國新聞機構負責人及記者進行了約談。



公署認為，宏福苑火災發生後，從中央到特區、從政府到民間、從香港到內地，齊心協力抗災救災。國際社會紛紛表示慰問和關心，廣大媒體密切跟蹤、客觀報導。



公署指出，近期有外國媒體涉港報導罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知，公署對此表示嚴重關切。



公署強調，“新聞自由”與遵守法律並行不悖，任何媒體不得借“新聞自由”之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報導原則，不得編造傳播虛假信息。



公署表示，希望在港外國新聞機構記者能夠秉持職業操守，客觀公正報導；希望嚴格遵守有關法律規定；希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。正如公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子“以災亂港”行徑絕不姑息，“勿謂言之不預”。公署一向嚴格依法辦事，將一如既往密切關注媒體的相關報導。



公署申明，公署支持特區政府始終堅持尊重和保障在港外國新聞機構記者依法在港從事採訪報導工作的合法權益，繼續提供必要的便利和幫助。