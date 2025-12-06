中國證監會：將對優質機構適當“鬆綁”

中評社北京12月6日電／中國證監會主席吳清12月6日表示，將著力強化分類監管、“扶優限劣”。對優質機構適當“鬆綁”，進一步優化風控指標，適度打開資本空間和槓桿限制，提升資本利用效率。



新華社報導，吳清是在6日于北京舉行的中國證券業協會第八次會員大會上作出上述表示的，他還稱，將對中小券商、外資券商在分類評價、業務準入等方面探索實施差異化監管，促進特色化發展；對於少數問題券商要依法從嚴監管，對違法的從嚴懲治。



吳清提到，今年以來A股市場總體穩健活躍，總市值超過100萬億元，實現了量的合理增長和質的有效提升。107家證券公司總資產14.5萬億元，淨資產3.3萬億元。



聚焦“十五五”時期，圍繞打造一流投資銀行和投資機構，吳清表示，這幾年行業一個大的變化，就是從簡單追求規模利潤擴張，加快轉向功能優先。要繼續鞏固這一良好勢頭，堅決摒棄簡單拼規模、比增速、爭排名，切實把重心聚焦到高質量發展上來。



“專業性是對一流機構的核心要求，也是我們應對外部各種風險挑戰的內功和底氣。”吳清稱，證券行業機構要切實扛起“看門人”責任。恪守誠實守信、勤勉盡責、獨立客觀等原則，夯實投行內控“三道防線”，從把好IPO入口關向“全程護航”加快轉型，引導上市公司規範經營、提升價值，不斷築牢市場發展之基。



吳清還表示，一流投行不是頭部機構的“專屬”“專利”，中小機構也要把握優勢、錯位發展，在細分領域、特色客群、重點區域等方面集中資源、深耕細作，努力打造“小而美”的精品投行、特色投行和特色服務商。