反腐調查推進　澤連斯基“親信”遭進一步解職

中評社北京12月6日電／央視新聞報導，烏克蘭總統辦公室網站5日發布消息稱，烏總統辦公室前主任葉爾馬克遭進一步解職，不再是烏克蘭國家安全與國防委員會、烏軍最高司令部的成員。



5日發布的一項行政令寫道：“將把葉爾馬克從烏克蘭國家安全與國防委員會移除。”當天發布的另一項行政令說，葉爾馬克不再是烏克蘭武裝部隊最高司令部的成員。



11月28日，烏克蘭國家反腐敗局與烏反腐敗專門檢察官辦公室搜查了葉爾馬克的住所。他數小時後遞交辭呈，烏總統澤連斯基當天解除其職務。



葉爾馬克2020年2月起執掌烏總統辦公室，是澤連斯基的“親信”。他先前還是主導俄烏和談事宜的烏方官員，說服美方對所提28點“和平計劃”作大幅修改。眼下，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫已接替葉爾馬克赴美國佛羅里達州與美方繼續商談“和平計劃”。



同在5日，有執法部門相關人士稱，隨著烏克蘭國家反腐敗局推進調查，這一機構正準備公開牽涉葉爾馬克的新錄音。



11月10日，烏克蘭國家反腐敗局和反腐敗專門檢察官辦公室宣布，烏能源部現任和前任官員與商人組成的“龐大犯罪集團”涉嫌洗錢、非法斂財，已查明洗錢金額近1億美元。調查人員懷疑澤連斯基從政前的生意夥伴鐵木爾·明季奇是主謀，他在搜查前離開烏克蘭。11月19日，烏克蘭時任司法部長和能源部長因牽涉案件遭烏克蘭最高拉達（議會）免職。

