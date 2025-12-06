歐盟對以俄資烏方案仍存分歧　俄羅斯警告後果

中評社北京12月6日電／歐盟委員會主席馮德萊恩說，她5日與德國總理默茨、比利時首相德韋弗就歐盟委員會提出的用俄羅斯被凍結資產資助烏克蘭方案舉行了會議，但討論未能取得結果，磋商將繼續。俄羅斯駐德國大使當天警告，上述方案將對歐盟產生嚴重後果。



新華社報導，馮德萊恩5日會後在社交媒體X平台上說：“我們一致認為，鑒於當前的地緣政治形勢，抓緊時間至關重要……我們就此事進行了非常有建設性的交流……我們同意繼續討論，以期在12月18日的歐洲理事會會議上達成共識。”



她還說，對烏克蘭的財政支持對歐洲安全具有“核心重要性”。



默茨在會後的聲明中說：“比利時對利用俄羅斯被凍結資產這一問題的特別擔憂無可否認，必須在任何可設想的解決方案中加以解決，以確保所有歐洲國家承擔同等風險。”



據路透社報導，德韋弗在會後未發表聲明，比利時官員也暫未作出回應。



在10月下旬舉行的歐盟峰會上，因比利時強烈反對，歐盟各國未能就“以俄資烏”貸款方案達成一致。俄方大部分遭凍結資產存在歐洲清算銀行賬戶上，這家銀行位於比利時首都布魯塞爾。這是歐盟其他成員國顧及比利時訴求的原因之一。



比利時一直強調，動用俄方遭凍結資產相當於沒收，違反國際法並可能觸發一系列法律訴訟。比方因而要求其他歐盟成員國共同承擔被俄方起訴的全部法律成本，並保證在法庭作出不利裁決後迅速提供賠付俄方的資金。



在比方看來，風險最小的援烏方案是以歐盟預算中待分配的資金作抵押向烏方提供貸款，但這一方案將涉及更多歐盟共同借貸，因而遭到不少成員國反對。

