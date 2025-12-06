如何解讀新版美國國家安全戰略報告？

中評社北京12月6日電／白宮4日深夜發佈美國國家安全戰略報告，聚焦美國“核心國家利益”，強調西半球優先，尖銳批評歐洲，淡化恐怖主義威脅，力圖在亞太地區維持高強度但可控的大國競爭，期望實現對外承諾與內部能力之間的再平衡。



新華社報導，這份長達33頁的報告中提出哪些新戰略?美國全球軍事存在如何調整?反映了特朗普政府怎樣的安全觀和世界觀?



宣揚對拉美“干預權”



1823年，美國總統門羅提出“門羅主義”，警告歐洲列強不要介入美洲事務。此次新版美國國家安全戰略報告首次提出“門羅主義”的“特朗普推論”，稱美國將“主張並執行‘特朗普推論’，作為‘門羅主義’的新時代版本”，以確立美國在西半球的首要地位。



報告把西半球描述為美國邊境安全、關鍵供應鏈和地緣政治競爭的“前沿”，而“特朗普推論”的目標包括：預防和遏制大規模移民潮；“必要時使用致命武力”打擊販毒集團；阻止“外國敵對勢力”控制西半球關鍵資產；“確保美國持續享有關鍵戰略要地的使用權”；加強在拉美軍事部署；在具有戰略意義的地點建立或擴大通道；把援助和貿易與對拉美國家關係掛鉤。



分析人士認為，這將促使美國在情報、軍事、執法和經濟戰略等領域向西半球投入更多資源，實質是“趾高氣揚”地宣佈美國對拉美的干預權。報告提出美國“傾向於不干涉主義”，但一年來，特朗普政府明顯加強對拉美國家的經濟施壓和政治干預。



結合當前劍拔弩張的美委局勢，美國智庫大西洋理事會專家認為，報告傳遞兩大信號：美國在加勒比海進行30多年來最大規模軍事部署不是暫時現象；美在委內瑞拉最終目標是推翻馬杜羅政府，扶植親美政權。

