周天柱：台灣“統”“獨”漲跌分析

最近兩次統獨民調比較。（來源：台灣民意基金會） 中評社香港12月7日電（作者 周天柱）台灣島內“統獨”意識長期密集交織，博弈激烈。2025年11月，一份由親綠的台灣民意基金會發佈的最新民調數據顯示，支持“台獨”的比例為44.3%，相比於2024年12月的同一項調查，支持率下降了7.5個百分點；支持兩岸統一的比例為13.9%，較上次增高了0.6個百分點。“獨”的下降與“統”的漲勢，預示著“統獨”鬥爭必將更趨激烈。



一、島內支統仍有一定的社會基礎



關於這一點非常重要。因為有了這一因素，島內統派才有存在的可能，存在的基礎，存在的必要。



就目前而言，在島內社會支持統一的主要有四類人：一是沒有通過國民黨、民進黨的上層或背景，獲得任何經濟利益和政治利益的人，主要包括社會底層的百姓和某些經商階層，尤其是在大陸投資、經商的社會階層；二是已經退居一線或二線的島內政治人物，包括台軍少數退役軍官等；三是去過大陸並瞭解大陸真實情況的年輕人；四是真正的愛國人士，尤其是知識份子中的精英等。



還有一種支統的簡單劃分法，有三類人會比較願意支持統一：第一類人，日據時代台灣本省抗日愛國志士的後代；第二類人，上世紀40年代末隨國民黨去台，尤其是參加過抗戰的外省人後代；第三類人，大陸改革開放後，經常往來於兩岸的台商、台幹、台生等。在台灣，這三類人佔有相當比例。



由此分析，除了民進黨當局、國民黨當局掌權者個人的思想外，更多的是背後牽連和反映的政治利益以及經濟利益等方面的原因。目前台灣既得利益者主要集中在政界和商界。這些人擔心統一後自己或家族的政治利益和經濟利益得不到保障。這不僅僅是民進黨或國民黨參選者個人意願的問題，其背後還有一大幫政治人物以及商界人物的眾多利益的牽扯問題。由此可以看到不論是民進黨還是國民黨，不管是誰領導，在黨內支持台灣統一不可能是主流聲音。

