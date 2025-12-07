香港第八屆立法會選舉　特首冀踴躍投票

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特別行政區第八屆立法會選舉於7日7時30分開始投票。香港特區行政長官李家超8時30分許在位於港島羅便臣道的高主教書院投票站完成投票。李家超表示，希望所有選民都出來投票，因為這一票是代表推動改革的一票，也是代表凝聚力量共同前行的一票。



根據特區政府公布的安排，投票從早晨7時30分開始至晚上11時30分結束，全港開放600多個投票站，供約413萬名已登記選民投票。新一屆香港特區立法會由90名議員組成，通過三種方式選舉產生，其中包括選舉委員會選舉的議員40人、功能團體選舉的議員30人和分區直接選舉的議員20人。161名候選人參與競選，每個議席均有競爭。



當天早晨8時30分，香港特區行政長官李家超及其夫人抵達位於港島的高主教書院為二○二五年立法會換屆選舉投票。李家超在投票後見記者表示，自己和太太投完票，“整個過程很順暢，票站人員很投入、態度很好、解釋得很清楚，我們很快就投完票，整個過程是方便的。”



李家超表示，為了方便大家投票，今次特區政府推行了多項措施，包括延長投票時間，上午提早了一小時，七時半開始一般票站便可以投票，晚上亦延長了一小時，至十一時半才結束，共增加兩小時，讓大家有足夠時間投票，總共有十六小時。同時也採取各種方便市民投票的措施，例如今次設立的票站總共有660多個。