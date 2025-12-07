陸啟康：票站運作暢順艱難時刻選民更應投票

陸啟康法官（右二）在視察香港國際機場二號客運大樓的鄰近邊境投票站後見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特別行政區第八屆立法會選舉12月7日舉行。選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官7日中午會見傳媒表示，已巡視數個票站，選管會觀察到各項投票安排運作暢順。他呼籲選民踴躍投票，並提到在大埔火災之後的困難時刻，“各位選民更應該在是次選舉中投票，以嚴肅的態度履行公民責任，選出新一屆立法會議員讓他們發揮其重要職能，才符合香港的整體利益。”



陸啟康法官7日早上聯同選管會委員石丹理教授和文本立資深大律師巡視是次選舉的中央指揮中心及數據資訊中心，亦視察設於香港國際機場二號客運大樓的鄰近邊境投票站，以及分別位於不同地區的一般投票站。他表示，選管會觀察到各項投票安排運作暢順。



截至下午十二時三十分，全港共有536527名地方選區選民已經投票，累積投票率為百分之12.99。



陸啟康法官在視察香港國際機場二號客運大樓的鄰近邊境投票站後見記者時表示：“上月底大埔發生一場火災，選管會與全港市民一樣，目睹受災居民痛失至親和家園，心情一直十分沉重。但我們認為在這個困難的時刻，各位選民更應該在是次選舉中投票，以嚴肅的態度履行公民責任，選出新一屆立法會議員讓他們發揮其重要職能，才符合香港的整體利益。”



“我在此呼籲全港選民利用手上神聖的一票，選出新一屆立法會，共建更美好的共同家園。”