中評特寫：香港機場首設投票站 選民讚暢順

設於香港國際機場二號客運大樓的鄰近邊境投票站，入口處有候選人資料供查閱（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月8日電（記者 盧哲）香港特別行政區第八屆立法會選舉12月7日舉行。從早晨7時30分開始至晚上11時30分結束，全港開放600多個投票站，供約413萬名已登記選民投票。其中，首次出現在香港國際機場的“鄰近邊境投票站”十分熱鬧，前來投票的選民絡繹不絕。



作為香港“由治及興”新階段的重要選舉，香港特區政府全面動員，細心落實，本次選舉在便利選民投票方面作出了多項優化安排，除了延續在邊境管制站設立投票站的安排外，還在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓及香港國際機場二號客運大樓增設了兩個邊境投票站；又特別設立了多類專屬投票站，包括為安老院舍長者提供的外展投票服務、為公務員及醫院管理局醫護人員設立的專用投票站，以及方便少數族裔選民投票的票站。



中評社記者7日在設於香港國際機場二號客運大樓的鄰近邊境投票站外看到，由機場各出入口至投票站的指示牌十分清晰，沿途也有工作人員作指引。機場廣播也不時在播放提醒投票的訊息。投票站十分顯眼，站外入口處擺放了候選人資料供選民閱讀。



在記者採訪期間，進入投票站的選民絡繹不絕。他們大多是機場工作人員，有的穿著機場安保制服，有的穿著空乘制服，也有一些拖著行李的人士，看起來像是剛剛下飛機。許多人投票之後都拿著特區政府的“心意謝卡”打卡拍照。還有不少機場同事投完票相約合影，甚至連機場工作犬都一併拉入“同事合影群”，現場歡笑聲不斷。