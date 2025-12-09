中評關注：拜登“印太沙皇”不招特朗普待見

坎貝爾哀嘆對特朗普政府失去影響力 CSIS視頻 中評社華盛頓12月8日電（記者 余東暉）號稱拜登政府“印太沙皇”的美國前常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）對特朗普處理對華對日關係時“先中後日”表達焦慮之情。坎貝爾坦承，不待見拜登政府的特朗普政府高官不再邀請他去辦公室會晤，時有見面也是秘密進行。這等於承認拜登政府高官對特朗普政府的影響力減弱。



坎貝爾是拜登政府中亞太政策的主要制定者和執行者。美國在拜登政府時期以聯盟網絡來對付中國的手法，很大程度上也是坎貝爾在謀劃和推動。因而在下台後，看到特朗普不重視盟友和夥伴，對亞洲外交更多以雙邊形式而不是以多邊形式開展，坎貝爾多有微詞，多次在公開場合提出批評。



日前在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉辦的“2025韓美戰略論壇”上，坎貝爾在與前白宮官員車維德對話時再度提出了這種抱怨。他尤其關注特朗普對華打交道的方式，並認為這是未來幾個月美國亞洲政策的最重要觀察點。



在評價特朗普一個多月前的亞洲之行時，坎貝爾認為總體上是積極的、成功的，特朗普在訪問中表現出了很大的能量，但這個本來是處理多邊議程的機會，特朗普更多專注於雙邊議程。他稱，現在需要關注的是，特朗普是否還相信美國的盟友結構是至關重要的？