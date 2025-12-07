美防長：美國本土和西半球是國家安全優先事項

中評社北京12月7日電／美國國防部長赫格塞思6日在加利福尼亞州發表講話表示，特朗普政府將“把國家實際利益放在首位”，強調美國本土和西半球是國家安全優先事項。



新華社報導，赫格塞思當天在一年一度的里根國防論壇上發表講話，表示支持白宮4日晚發佈的新國家安全戰略。他表示，美國應“拋棄理想主義的烏托邦思想，擁抱務實的現實主義”，而不應“被民主建設、干涉主義、不明戰爭、政權更迭、氣候變化、覺醒式的道德說教和不負責任的國家建設分散注意力”，“我們將把國家實際利益放在首位”。



赫格塞思說，特朗普政府將“理所當然地優先考慮我們的國土和西半球”，軍方將更多參與美國與墨西哥邊境的巡邏工作，美國將恢復在西半球的軍事主導地位。他還要求美國的盟友增加國防開支，並稱“其他地區的威脅依然存在，我們的盟友需要真正地、切實地採取行動”“盟友不是孩子，我們可以而且應該期望他們盡到自己的責任”。



赫格塞思還表示，美國將大力發展國防工業基礎，對艦艇、無人機和防空系統進行新的投資。



在演講後的問答環節中，赫格塞思繼續為美軍9月份在加勒比海對一艘所謂“運毒船”上的幸存者發動二次攻擊辯護，稱他下令發動了打擊，並表示支持指揮官發起第二次打擊。他還否認了有關他曾指示美軍“殺死船上所有人”的報導。



9月初，美軍在加勒比海擊中了一艘所謂“運毒船”後又進行二次攻擊，導致船上11人死亡。美國《華盛頓郵報》報導這一消息後，引發國會民主、共和兩黨多名議員的抗議，他們紛紛質疑此次襲擊是否違反法律、構成戰爭罪。