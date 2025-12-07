陳水扁專訪加持陳亭妃選台南市長

中評社台北12月7日電／陳水扁7日在廣播節目《有夢上水》第三度專訪“立委”陳亭妃，除直言她“有99.9%機率成為台南有史以來第一位女市長”，還說“用輪的、用排的，也應該要輪到、排到妳”。



中時新聞網報道，陳水扁介紹說，陳亭妃的市長之路走起來並不簡單，2008年她選“立委”時，擊敗已3連霸、國民黨儲備的市長人選王昱婷，也打敗謝龍介5次，目前還是台南市長最新民調第1名，“非常期待她成為台南400年來第一個女市長”。



陳水扁強調，目前全台來說幾乎每個縣市都有出過女性縣市長，台南400年來等不到一個女性市長，這屆一定要誕生第一位女性市長，完成民主最後一塊拼圖。2008年與陳亭妃同時當選“立委”的人，包括賴清德、黃偉哲，黃偉哲已兩任市長將屆滿，賴清德更兩任市長後選上“總統”，“用輪的、用排的，也應該要輪到、排到（妳）”。



陳水扁也介紹，陳亭妃幼時在台南沙卡里巴幫助母親賣衣服，曾住新營，讀書時搬到北區，7歲時就拿麥克風為父親助選市議員，從文化大學戲劇學系畢業，陸續於長榮大學經營管理研究所取得碩、博士學位，她曾是最年輕的3屆市議員，更以最高得票率選上4屆“立委”，目前也是陳水扁創立凱達格蘭基金會董事長、凱達格蘭學校校友總會理事長。



陳亭妃回憶2008年選“立委”時，外界並不看好她，若無陳水扁趕場站台輔選，時任“行政院長”游錫堃、市長許添財加持等很多關鍵湊起來，就無法險勝943票。



陳亭妃還說，過去她曾5次擊敗謝龍介，包括議員3次、“立委”2次；2022年南市長選舉民調，黃偉哲和謝龍介是7成對3成，最後票開出來只贏4萬多票，當時也沒有藍白合，但依照目前的氣氛一定會跟他們合作，因此綠營會更難選。

