日本學者：真忍不住想把這屆政府稱作亡國內閣

中評社北京12月7日電／日本首相高市早苗日前推動內閣批准總規模達18.3萬億日元（1美元約合155日元）的補充預算案。雖尚未獲得國會批准，這一靠大規模發債籌款的補充預算已引發日本媒體和專家普遍憂慮。



新華社報導，日本輿論認為，高市以“落實物價對策”之名編制巨額補充預算、推出大規模經濟刺激計劃，“刷存在感”是最大目的，無法讓日本擺脫物價持續上漲的困境。對於債務餘額占國內生產總值比重高達240%的日本政府來說，減稅、補貼等大規模財政支出計劃，勢必加重債務負擔，加劇日元貶值，進一步推高日本物價。



受日元貶值、進口商品價格上漲等因素影響，近年日本物價持續上漲。日本總務省報告顯示，截至今年10月，日本去除生鮮食品後的核心消費價格指數已連續50個月同比上升。日本企業信用調查公司帝國數據庫日前公布的調查結果顯示，2025年日本累計有20609種食品價格上漲，較去年的12520種大幅增加約65%。



高市多次強調，物價對策是其內閣的最優先議題。此次大規模經濟刺激計劃的措施包括下調汽油和柴油稅、擴大冬季電費及燃氣費補貼、提高個人所得稅徵稅門檻等。但事實上，工資漲幅追不上物價漲幅，實際工資持續下降，日本民眾的消費體驗最為真切。日本農林水產省11月中旬公布的數據顯示，日本全國超市銷售的5公斤裝大米平均價格漲至4316日元，又創歷史新高。



記者發現，不少日本民眾對經濟刺激計劃並不看好。正在超市大米貨櫃前猶豫不決的家庭主婦重田說：“補貼政策只能暫時緩解漲價之苦，長期來看，肯定會推動物價進一步上漲。”



市場預計高市內閣將繼續無度擴張財政、大肆發債，因此，投資者對日本財政可持續性的質疑聲日漸高漲。近日，日本長期債券普遍遭到拋售，收益率接連突破歷史高點。4日，作為長期利率指標的新發10年期國債收益率一度升至1.935%，創下2007年7月以來的新高。

