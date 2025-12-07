截至下午四時六千選民在鄰近邊境投票站投票

選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官（右二）及選管會委員石丹理教授（右一）和文本立資深大律師（左二）會見傳媒。選舉事務處總選舉事務主任陳淑華（左一）亦出席（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特別行政區第八屆立法會選舉12月7日舉行。選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官7日晚在位於中央點票站內的新聞中心會見傳媒時表示，各項投票安排大致運作暢順，對此感到滿意，呼籲選民盡早投票。截至下午四時，已有六千多名預先登記選民在鄰近邊境投票站投票。此外共接獲245宗選舉投訴。



陸啟康法官當天傍晚6時聯同選管會委員石丹理教授和文本立資深大律師，及選舉事務處總選舉事務主任陳淑華在位於香港會議展覽中心中央點票站內的新聞中心見記者，這是他們在投票日當天第二次見記者。



陸啟康表示，已巡視一般票站、專屬票站和鄰近邊境投票站，各項投票安排大致運作暢順，對此感到滿意，呼籲選民盡早投票。



今次選舉設立28個專屬、外展及鄰近邊境票站。6個分別位於上水、機場及港珠澳大橋的鄰近邊境票站，有逾7400名選民登記，截至下午4時半有超過八成（6100人）選民投票；公務員專屬票站，共有15700名選民投票；醫院管理局的醫護人員專屬投票站，共有569名選民投票；少數族裔專屬票站共有6名選民投票；3個院舍外展票站有363名選民登記，截至下午4時半院舍外展投票站共313名選民投票；已結束投票的懲教院所的專用票站，全日共有約2400名選民投票。



陸啟康表示，有些專屬票站運作得非常好，“起碼現階段會建議未來有機會採納，特別在機場設立一個投票站，因為機場是香港的窗口，外國遊客到訪都可以知道我們很尊重公民投票權利。”他強調選管會對專屬票站沒有特別要求，屬先導安排，目的是希望方便選民，選管會稍後會總結經驗，對使用率較高的票站考慮予以保留。“有些票站使用量較多會建議保留，有些票站使用量較少，我們會檢討。”