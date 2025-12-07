陸啟康：對投票率無目標 冀為港帶來正能量

選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官（右二）及選管會委員石丹理教授（右一）和文本立資深大律師（左二）會見傳媒。選舉事務處總選舉事務主任陳淑華（左一）亦出席（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特別行政區第八屆立法會選舉12月7日舉行。選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官7日晚在位於中央點票站內的新聞中心會見傳媒時表示，對投票率沒有目標。他說，這次選舉看到很多很正面、積極的事情，希望選舉是香港復常第一步，若能為香港帶來正能量，就已經是成功。



陸啟康法官當天晚上6時聯同選管會委員石丹理教授和文本立資深大律師，及選舉事務處總選舉事務主任陳淑華在位於香港會議展覽中心中央點票站內的新聞中心見記者，這是他們在投票日當天第二次見記者。陸啟康表示，已巡視一般票站、專屬票站和鄰近邊境投票站，各項投票安排大致運作暢順，對此感到滿意，呼籲選民盡早投票。



在回答記者關於投票率的提問時，陸啟康回應指，“選管會一直的立場就是對投票率沒有指標”，他強調，“選管會使命不是提高投票率，而是要搞一場公正、公平和誠實的選舉”，每人對投票率高低有自己的解讀，選管會不作評論，而投票率不是現在最關注的事情。



陸啟康表示，希望選舉是香港復常第一步，若能為香港帶來正能量，就已經是成功。他說，這次選舉看到很多很正面、積極的事情，例如職員覺得很光榮可以準備選舉，“我們亦在電視上看到有些宏福苑的災民，他們亦很積極地出來，為了他們的將來、為了立法會去投出他們的一票，我覺得如果這些是香港、這個選舉可以給到香港一些正能量。正如我今早所說，希望是香港復常的第一步，如果這個選舉可以做到這件事，我覺得已經是成功。”



至於選管會在當天發放短訊呼籲市民投票，總選舉事務主任陳淑華表示，做法是參考2021年立法會選舉安排，目的為希望提醒選民投票，與張貼海報等宣傳方法目的相若。

