港股掀起回購潮　科技與消費行業升溫明顯

中評社北京12月8日電／據經濟參考報報導，自10月下旬至今，港股市場波動之際，港股上市公司同步掀起“回購潮”，向市場傳遞積極信號。事實上，今年以來，港股市場回購踴躍。Wind數據顯示，截至12月4日記者發稿，年內實施回購的港股上市公司數量已經達到250家，合計回購股份超70億股，回購總金額超1620億港元。從行業來看，科技和可選消費行業回購動作最為明顯。



16家企業回購金額超10億港元



12月以來，港股回購分紅潮仍在持續。Wind數據顯示，12月4日，共有44家港股上市公司實施了回購，當日回購數量為3445.39萬股，連續兩個交易日回購數量超3000萬股；當日回購金額合計約為9.55億港元。



從全年情況來看，據Wind統計，截至12月4日記者發稿，年內實施回購的港股上市公司數量已經達到了250家，合計回購股份達70.20億股，回購總金額為1620.21億港元。



多家港股上市公司出手“闊綽”。據Wind統計，年內共有64家港股上市公司實施回購金額超過1億港元，其中16家回購金額超過10億港元，分別為騰訊控股、匯豐控股、友邦保險、中國宏橋、小米集團－W、中遠海控、快手－W、藥明生物、安踏體育、太古股份公司A、百勝中國、周大福、時代電氣、中國石油化工股份、恒生銀行和瑞聲科技。



其中，今年最大手筆的回購來自騰訊控股。12月3日盤後，騰訊控股再度發布已發行股份變動及股份回購公告，這也是月內第三次。而從全年情況來看，騰訊控股目前已開展超百次回購，累計回購公司股份1.34億股，回購金額合計為685.93億港元。匯豐控股、友邦保險的年內回購金額緊隨其後，同樣超過了百億港元，分別為302.57億港元、176.93億港元。



行業層面，近期科技和可選消費行業回購升溫最為明顯。11月以來，騰訊控股、小米集團、中國飛鶴、海倫司等多家公司穩步推進股份回購，顯示出企業對當前行業發展的強勁信心。



例如，進入12月以來，小米集團－W已連續三個交易日實施了回購行為。根據相關公告，12月1日至3日，小米集團－W分別回購公司股份1000萬股、250萬股、750萬股，回購金額分別為4.02億港元、1.02億港元以及3.02億港元。值得注意的是，小米集團在今年1月進行3次回購後，回購行動出現暫停，直到9月底才重新開啟，近30日累計回購2150萬股，累計回購金額8.11億港元。此前的11月20日，小米集團單日的回購金額達5.07億港元，創上市以來最大單日回購金額紀錄。