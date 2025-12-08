白銀撲60美元　今年翻倍跑贏黃金

白銀除了是珠寶飾品原材料，同時也為工業用金屬。（大公報） 中評社香港12月8日電／今年白銀價格持續走高，COMEX白銀期貨上周五（5日）每盎司收報58.8美元，現貨白銀更一度升見59.33美元創歷史新高，年初至今累漲一倍，大幅跑贏同期金價的六成升幅。分析認為，白銀價格有望在2027年升見100美元。



工業需求大 缺口達1億盎司



大公報報導，相較以金融屬性為主的黃金，白銀僅有一半需求來自投資和珠寶飾品等，另一半需求則流向工業領域，包括光伏、電子、5G等，常用於零件之間的連接部位，一台汽車便用到超過500個銀質零件，而在全球光伏裝機浪潮推動下，銀漿用量逐年攀升，市場需求巨大，因此被視作“工業金屬”。



知名貴金屬分析師Nicky Shiels早前預計，2025年光伏用銀將超過350噸，佔全球白銀供應總量近30%，有望在未來3年為白銀基本面提供強而有力支撐。業內人士亦指出，全球白銀庫存下降，令供應鏈出現明顯缺口，今年需求缺口料達1億盎司，成為推動白銀價格升浪的主要原因。



美國減息周期為市場追捧白銀的另一原因。中信期貨指出，短線貴金屬波動主要受白銀資金面影響，月內仍有諸多因素利好貴金屬價格，包括：美國新任聯儲局主席提名，為市場注入流動性寬鬆預期；倫敦白銀現貨租賃利率維持高位，擠倉交易從倫敦逐漸向亞洲、美國蔓延，短期難以完全平息，月內可能出現反覆波動。



分析續看好 後年料見100美元



長期來看，中信期貨認為，美元信用收縮將繼續主導貴金屬上升趨勢，美國貨幣擴張、全球財政擴張預期有望帶動經濟周期邁向溫和復甦，屆時白銀有望迎來更大彈性。



市場看好白銀價格前景，花旗在報告中指出，受惠美國聯儲局降息、投資需求強勁及供應短缺，白銀價格有望在未來3個月內升至62美元。



Sprott Money分析師Craig Hemke表示，目前的經濟、貨幣及實物供應環境與歷史存在顯著差異，白銀價格形態更類似於2023至2024年黃金的突破過程。他預計，白銀正於歷史高位附近整固，並在明年初實現真正突破，至2027年中後期觸及100美元水平。