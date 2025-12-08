市場憧憬減息　周末香港二手交投靠穩

中評社香港12月8日電／香港文匯報報導，美聯儲將於本周進行年內最後一次議息會議，全城憧憬再度減息25點子，市民對住宅市場的後市表現抱樂觀態度，二手交投靠穩。綜合四大代理數據，剛過去的周末（12月6至7日）十大藍籌屋苑分別錄得8至12宗成交，交投平穩向上。中原周末錄得12宗成交，宗數重返雙位數之餘，更創近3周新高，零成交屋苑維持4個。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場預期減息之際，有意換樓或上車的買家，紛紛重返市場尋寶，令二手交投恢復正常，預料後市交投逐步加快。



利嘉閣地產總裁廖偉強也表示，近日未有大型新盤進場，買家購買力回流至二手樓盤，而周末焦點集中立法會選舉上。該行十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較上一個周末升一成。



九龍區屋苑表現較佳



若以區域劃分，以九龍區屋苑表現較佳，4個成分屋苑中，有3個都錄得成交。其中紅磡黃埔花園在周六日共錄得2宗成交，其中包括12期5座高層E室，實用面積約729方呎，成交價886萬元，實用面積呎價約12，154元。



12月屬樓市傳統淡季之一，美聯高級董事布少明分析指，即使在各區屋苑漸見“盤荒”下，部分二手買家仍積極入市，足見整體樓市的旺熱。此外，鑑於早前延遲開售的新盤即將“復推”，勢帶動各區一手交投表現。他預料一、二手交投進一步看俏，樓價亦有望維持穩中向上的局面。該行周末共錄得12宗成交，按周增加1宗，創3周高位。



料12月樓市表現理想



此外，港置十大二手指標藍籌屋苑於周六日共錄得約8宗成交，按周持平，有6個屋苑暫未錄得成交。港置研究部董事王品弟相信，部分具實力的一手向隅客回流二手市場，配合樓價持續回勇提振樓市氛圍，估計12月全月整體樓市將錄得理想表現。