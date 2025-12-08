中國連續13個月增持黃金儲備

大行估計，明年金價有機會突破4,700美元。（香港文匯報） 中評社香港12月8日電／中國連續13個月在儲備資產中增持黃金。中國人民銀行昨發布數據顯示，截至11月末，中國黃金儲備規模為7，412萬盎司，按月增長3萬盎司，增幅與前值相同，中國黃金儲備資產持倉量從10月末的2，972.09億元（美元，下同）升至3，106.47億元。分析稱，黃金是重要的儲備資產保值工具，而“去美元化”趨勢和多元配置需求，進一步凸顯黃金的“避險”屬性。中國不斷加倉黃金，有利於官方儲備資產的結構優化，有助於提升人民幣的國際信譽。



金價上月經歷過山車 升5%



香港文匯報報導，市場數據顯示，受美聯儲12月降息預期劇烈搖擺，以及國際地緣局勢起伏等因素影響，11月國際金價呈現“N型”走勢，並經歷了從月初震盪企穩，到月中衝高回踩，直至月末強勢反彈的過程。以倫敦金為例，上月其開盤價為每盎司3，988.32元，報收於4，219.2元，單月升幅超5%。



“中國不斷加倉黃金，有重要戰略意義。”內地經濟學家宋清輝分析，黃金是一種無主權信用風險的“硬通貨”，在全球地緣政治和經濟不確定性加劇、美元信用風險受損背景下，增持黃金是減少對單一主權貨幣依賴，分散儲備資產風險的重要手段。中國增加黃金儲備，旨在優化外匯儲備結構，“充足的黃金儲備，一定程度有助於提升人民幣的國際信譽，為推動人民幣國際化提供信心支撐”。



宋清輝強調，中國持續購買黃金，更像是一種底層的、長期的戰略儲備安排，這也是國家對金融安全、貨幣主權與國際地位的長期規劃。



黃金戰略性需求料明年持續



瑞銀投資銀行中國基礎材料行業研究主管丁月麗指出，在高通脹、增長不穩、收益率下降、美元走弱，以及地緣政治動盪環境中，黃金已成為資產保值工具；同時，顯著的“去美元化”趨勢和多元配置需求，進一步凸顯黃金的“避險”屬性。她相信，市場對黃金的戰略性配置需求將在明年持續發酵，“2026年黃金均價目標預計在每盎司4，675元，且上半年有望衝擊4，750元的高點”。