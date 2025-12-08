遠東發展看好香港樓市　三大因素撐見底

遠東發展執行董事、主席兼行政總裁邱達昌 （左四）提出有三大因素，支撐香港樓市將“Come Back”。香港文匯報 中評社香港12月8日電／今年以來本港樓市交投向好，業界預估香港樓市已見底。遠東發展（0035）執行董事、主席兼行政總裁邱達昌近日接受傳媒訪問表示，三大因素支撐香港樓市將“Come Back”。第一，美國減息步伐料持續；第二，按經驗所得，每逢租金水平貼近供樓水平，地產就差不多見底；第三，新樓備受內地買家喜愛，最近數據指近40%至50%的新樓買家為內地客，如果人民幣持續向上，美元因減息而走弱，內地購買力會繼續流入本港樓市，他留意到目前幾個地產商已開始加價，預計今年新盤成交有機會突破2萬個單位。



香港文匯報報導，對於集團與新世界發展合作的新盤“柏蔚森”，執行董事兼聯席董事總經理邱詠賢指，項目已累計售出792夥，共套現近56億元，所得資金預計可足夠覆蓋項目建築貸款，項目總虧損也會較原本預期的30億元有所減少。邱詠賢表示售價“超抵”，近乎同區新樓中最低價，相信未來項目會有3%至4%加價空間。邱達昌早前曾表示“柏蔚森”項目的撇賬是“無可辦法”，因預測成本為每呎約23，500元，但低層單位每呎僅售約19，000元，與合作夥伴新世界協商後決定優先去貨回款清還48億項目負債，即使“蝕本都要賣”。



邱達昌亦透露，正與政府商討藍地站及荃灣油柑頭兩幅地皮的補地價事宜。西營盤桂香街項目最終有可能扭虧，甚至有機會將2億元減值回撥。他對旗下住宅項目銷售，及上海商舖和長租公寓項目的租賃增長潛力保持信心。



受惠盛事經濟 旗下啟德酒店入住佳



執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠指出，中日關係緊張對香港零售業影響不大，日本來港旅客一向不多，香港正推行“盛事經濟”，受惠多位紅星開演唱會，旗下位於啟德的酒店入住情況理想，房價可從平日千餘港元大幅上漲至4，000至5，000元，預計未來亦有不少體育運動盛事帶動酒店入住率。



有消息指銀行要求中小型發展商提供抵押品或擔保等信用提升安排，邱達昌表示，集團與各間大型銀行關係良好，且有充足現金流及多元化收入，無需額外信用增級。他重申，集團未來將繼續出售非核心資產以降低負債比率，目標兩年內將經調整槓桿比率降至約50%。

