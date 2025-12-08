港醫學工程前景俏　助力智慧醫院建設

機電工程署代表隊早前與內地頂尖醫工團隊同台切磋，奪第十六屆“中國好醫工大賽”全國十佳三級醫院團隊獎。（香港文匯報） 中評社香港12月8日電／機電署借鑑內地經驗，強化設備研發新技術。



香港文匯報報導，根據數據，全球生物醫學工程市場在2022年估值已達約1，700億美元，到2030年預計將突破3，300億美元，特區政府管理共計43家公立醫院及醫療機構（七個醫院聯網），香港的醫工發展很大程度上取決於特區政府的牽頭作用。機電工程署代表隊早前與內地頂尖醫工團隊同台切磋，勇奪第十六屆“中國好醫工大賽”全國十佳三級醫院團隊獎，成為首支獲此殊榮的香港隊伍，同時機電工程署總工程師（衞生工程1）謝樂謙個人榮膺全國十佳，創下香港臨床工程界歷史性突破。謝樂謙接受香港文匯報訪問時表示，獲獎不僅肯定香港醫工團隊數十年深耕醫療工程的實力，更開闢內地與香港臨床工程深度交流新渠道，未來將借鑑內地經驗，強化國產設備維護與智慧醫院建設，進一步提升香港醫療服務質素。



“醫工結合”是指醫學與工程學科之間的一種深層次合作，即是透過工程技術來幫助醫療診斷、治療與健康管理，工程師與醫生從設計初期就一起參與，針對臨床問題共同思考解決方案，甚至研發新一代醫療技術。主要範疇與應用包括醫學影像、醫學儀器與設備、人工器官與植入物、生物材料、生物力學等。



醫學工程依賴初期共同參與



謝樂謙稱，在這次的“中國好醫工大賽”中，機電署的團隊及他分別參加了“三級醫院團隊組”及“個人管理組”兩個項目。比賽過程中，機電署展示了醫療設備全生命周期管理系統，包括自主研發的電子維修表格平台及專業團隊運作等，亦回顧了疫情期間的應急響應方案，例如開發綜合疫苗冷藏櫃監察系統等，凸顯機電署對醫療設備的管理能力、數碼化創新的實踐以及疫情期間保障服務連續性的貢獻。通過參加這次好醫工大賽，機電署觀察到內地頂尖團隊在維護醫療設備上有著豐富的實踐經驗。他們大部分醫療設備的維修工作都是內部進行，累積了大量故障診斷與解決方案的知識。



謝樂謙在訪問中提到，這次參加“中國好醫工大賽”對機電署的團隊來說是一個新嘗試，機電工程署代表隊很榮幸能夠成為首支香港參賽的隊伍並獲得十佳三級醫院團隊獎的成績，對團隊無疑是一種鼓舞。是次得獎亦肯定了醫療設備全生命周期管理、數碼創新與危機應變的專業實力，更標誌著香港公共醫療體系的工程支撐達國家級水準，成功實踐“背靠祖國、聯通世界”使命。

