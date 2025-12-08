選舉圓滿　香港第八屆立法會順利組成

選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官（右二）和政制及內地事務局局長曾國衞（左二）7日晚上在設於香港會議展覽中心的二○二五年立法會換屆選舉中央點票站倒出票箱中的選票。（香港特區政府新聞處圖片） 中評社香港12月8日電（記者 盧哲）香港特別行政區第八屆立法會選舉結果於8日清晨揭曉，90位立法會議員全部產生。香港特區政府8日表示，隨著立法會換屆選舉圓滿結束，90位議員全部選出，香港特別行政區第八屆立法會已經順利組成。



選舉投票於7日7時30分至23時30分舉行，161名候選人參與競選，每個議席均有競爭。7日晚11時30分投票結束後，點票工作隨即展開，點算了約1317680張地方選區選票、約76940張功能界別選票，以及1458張選舉委員會界別選票。二○二五年立法會換屆選舉的點票工作於8日清晨約六時順利完成。



選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官在總結選舉時表示，此次選舉共有1317682名選民投票，累積投票率為31.9%。整體而言，投票和點票過程大致暢順，各項選舉安排充分體現公開、誠實和公平的原則，選管會滿意整體安排。



本次選舉投票站數目超過600個，投票時間亦延長至16個小時，加上先導安排下多項新的投票安排措施，包括因應一些有特定需要的選民群組，如公務員、醫護人員、少數族裔居民等設立專屬投票站，同時為一些居住於安老院和殘疾人士院舍的選民提供外展投票服務，亦增加了鄰近邊境投票站的數目；在大埔火災後，選舉事務處須在短時間內為區內的三個投票站作出調整，並在政府物流服務署的全力協助，以及在“全政府動員”機制下參與的入境事務處和海關人員，於投票時段內為受影響選民安排免費接駁交通，便利有關選民前往新票站投票。



選管會將按法例規定檢討是次選舉安排，並於三個月內向行政長官提交報告書。