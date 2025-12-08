富權：民進黨當局封禁小紅書有如“警總”復辟

中評社香港12月8日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：民進黨當局封禁小紅書有如“警總”復辟。以下為文章內容。



台灣當局“內政部警政署”刑事局前日舉行記者會，指稱大陸社交平台“小紅書”涉詐，宣布封鎖“小紅書”一年。此令一出，社群網路旋即炸鍋，紛紛指責民進黨當局封禁“小紅書”是行政權的無限擴張，等於是“警總”復辟。民進黨當局今天可以用“防詐”的名義封禁“小紅書”，明天是否就可以用同樣的理由封鎖“PTT”？後天是否就要“照版煮碗”封鎖批評“政府”的論壇？只要行政機關自己說“這是緊急事件”，就可以踐踏法定的行政程序，繞過法院直接讓一個平台消失，這不是“獨裁”政府才有的作為嗎？這豈非是顛覆了民進黨自己的創黨正當性及存在價值？



實際上，民進黨及其前身“黨外”，當年就是以反對當時國民黨政權的獨裁統治，爭取人權及民主為號召而起家的。正因為如此，民進黨將“自由”和“人權”的口號叫得震天價響，煞有介事地設立了推動將聯合國《公民權利和政治權利國際公約》《經濟社會文化權利國際公約》落地的立法活動及實施機構，並企圖將之作為“打進”聯合國的“利器”。然而，民進黨當局包括封禁“小紅書”在內的系列踐踏言論自由的所為，卻是重重地自我打臉。



其實，相較於“臉書”、“谷歌”等平台，“小紅書”的整體內容更趨近“去政治化”，主打有質感的生活化內容，用戶透過圖文或短影音紀錄，分享美妝、時尚、穿搭、旅遊、美食、追星……等日常感受，因而有人說該平台的氛圍比較“對女性友好”，“沒有烏煙瘴氣的口水，也不用被男凝騷擾”，甚至是在“小紅書”中獲得“女性主義的啟蒙”。因而在台灣地區，使用“小紅書”的男女用戶比例是三比七。許多大學生使用“小紅書”，來獲得韓國戲劇和韓星的資訊。另外，“小紅書”還具有“社交電商”的功能，使用者傾向在網紅等KOL的推薦下購買商品。買與不買，關乎口碑傳播，比起傳統電商平台更帶有“去中心化”的特色。

