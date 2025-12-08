英報告：國際投資者看好中企加速國際化

中評社北京12月8日電／據新華網報導，英國《金融時報》旗下投資研究刊物《外國直接投資情報雜誌》日前發布報告說，隨著中國企業加速國際化進程，中國位居“2026年有望擴大全球外國直接投資（FDI）來源份額的經濟體”榜單首位。



這份名為《2026年外國直接投資展望》的報告說，該雜誌今年10月對全球101名FDI領域資深人士進行年度展望調查，在“哪三個經濟體將在2026年擴大在全球FDI來源中的份額”問題下，中國被提及的次數最多，共74次。



報告說，如今，字節跳動、吉利控股、比亞迪、京東、海爾等企業與華為、阿里巴巴、騰訊共同躋身全球項目數量最多的中國企業行列，通過國際化戰略積極開拓新市場，推廣尖端產品。“更細致地觀察哪些投資者有望成為全球FDI的來源，就能發現哪些投資者正在發展成為全球性企業。”



除中國外，阿聯酋、印度和沙特阿拉伯等新興經濟體也占據重要位置，分別被提及40次、31次和29次。



報告援引世界貿易中心協會執行董事羅賓·範皮延布魯克的話說：“2026年，全球貿易的重心將發生決定性的南移。拉各斯、聖保羅、孟買和杜拜等新興樞紐將與傳統的西方中心相抗衡，迫使企業和政策制定者適應多中心秩序。這一年將標誌著新興經濟體真正成為全球增長的驅動力。”