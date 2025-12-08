硬科技企業密集IPO　資本市場打造新引擎

中評社北京12月8日電／據經濟參考報報導，近期，科創板陸續迎來摩爾線程、沐曦股份等“硬科技”企業上市。業內人士指出，IPO市場快速向“硬科技”傾斜，表明資本市場已經成為科技創新資源配置的主陣地。“十五五”期間，資本市場的改革應更加聚焦支持原創技術和戰略性新興產業，打造“優質創新企業願意來、留得住，投資者能分享成長紅利”的良性生態。



摩爾線程登陸科創板



12月5日，“國產GPU第一股”摩爾線程正式登陸科創板。11月28日，摩爾線程公布了首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告。公告顯示，公司本次發行總量為7000.00萬股，發行價為每股114.28元，其中，網上最終發行量為1680.00萬股，占本次發行總量的24.00%，網上發行最終中簽率為0.03635054%，網下發行量為3920.00萬股，戰略配售數量為1400.00萬股。



招股說明書披露的材料顯示，摩爾線程主要從事GPU及相關產品的研發、設計和銷售。自2020年成立以來，公司以自主研發的全功能GPU為核心，致力於為AI、數字孿生、科學計算等高性能計算領域提供計算加速平台。公司已成功推出四代GPU架構，並形成了覆蓋AI智算、高性能計算、圖形渲染、計算虛擬化、智能媒體和面向個人娛樂與生產力工具等應用領域的多元計算加速產品矩陣。本次IPO中，公司計劃募集資金84.24億元，投向新一代自主可控AI訓推一體芯片、新一代自主可控圖形芯片、新一代自主可控AI SoC芯片等研發項目。這也有望成為科創板年內募集資金規模最大的IPO項目。



繼摩爾線程之後，同為GPU龍頭的沐曦股份，上市進程近日也進入衝刺階段。12月5日，沐曦股份開始網上申購，中簽號公布日為12月9日。本次擬公開發行股票4010萬股，占發行後總股本的10.02%，本次新股發行價為每股104.66元。沐曦股份主營高效能GPU業務，主要產品全面涵蓋AI運算、通用運算和圖形渲染三大領域。沐曦股份在公告上表示，此次IPO擬募集資金39.04億元，用於投資“新型高效能通用GPU研發及產業化專案”、“新一代人工智能推理GPU研發及產業化專案”及“面向前沿領域及新興應用場景的高效能GPU技術研發專案”。



摩爾線程、沐曦股份等“硬科技”企業在科創板的上市，是近年來資本市場發力支持科技創新、培育增長新動能的一個縮影。Wind統計數據顯示，從IPO市場來看，按照網上發行日期計算，2025年以來，A股共計進行了97宗IPO，合計募集資金達到了1117.50億元。其中，科創板IPO有13宗，募集資金累計270.13億元，主要分布在半導體和醫藥生物行業；創業板有28宗，募集資金累計220.30億元，主要分布在信息技術、電氣設備等行業。“兩創板”合計募集資金達到了490億元，占全市場IPO融資額超過40%，顯示出資本市場對於科技創新的支持力度不斷增加。