河南隊獲足協杯亞軍　創隊史最佳戰績

中評社北京12月8日電／據新華網報導，12月6日，在江蘇蘇州舉行的2025年中國足協杯決賽中，河南隊0：3負於北京國安隊，但亞軍仍創造了其征戰足協杯以來的最好成績。



本屆足協杯征程中，河南隊先後戰勝浙江隊、上海申花和成都蓉城等強隊，歷史上首次挺進決賽。雖然未能奪冠，但這支在職業聯賽裡摸爬滾打31年的老牌勁旅，在用自己的方式不斷向前突破。



31年堅守贏得尊重



1994年，伴隨著中國足球聯賽職業化的開啟，河南足球俱樂部的前身河南建業足球俱樂部成立。至2021年，它是職業聯賽裡為數不多從未更名的球隊，27年的風風雨雨讓“河南建業”成為球迷心中河南足球的象徵。



有過降級、被質疑，也有過衝超的喜悅、打進亞冠的興奮，這支球隊經歷過聯賽職業化的“初級階段”，也親歷過“金元足球”的瘋狂。



“2012年，河南建業主場0：1不敵大連隊，提前一輪降級，我永遠忘不了那一刻航體看台上的死寂、落寞，很多球迷都哭了，但第二年球隊重整旗鼓，衝超成功，河南隊就是有一種不服輸的精神。”河南球迷大聯盟負責人元海山說。這位65歲的老人在河南建業足球俱樂部還沒成立時就是河南足球的堅定支持者。



在中超球隊裡，河南隊始終保持“平民本色”，既無天價外援，也沒流量明星，球隊成績不算亮眼，但從來沒有哪支球隊敢瞧不起它，因為“專治各種不服”是河南隊的氣質。北京國安、上海海港、上海申花等傳統豪門，都曾輸給過河南隊。



這支“平民球隊”能堅守31年，有一個人功不可沒，那就是河南建業的投資人胡葆森。球迷親切地稱他“老胡”，他的夢想是打造一個“百年俱樂部”。



隨著職業足球俱樂部股權改革的推進，2021年，河南建業更名為“河南嵩山龍門足球俱樂部”，之後股權再次變更，更名為“河南足球俱樂部”。但不管股權如何變化，經歷怎樣的困難，這支球隊都留在了河南。