中國大模型正躋身全球第一梯隊

中評社北京12月8日電／據科技日報報導，不久前，國際知名大模型競技場榜單LMArena公布最新排名，多款國產大模型名列前茅。例如百度文心大模型文本能力位列全球第二、國內第一，在創意寫作、複雜長問題理解、指令遵循等方面表現突出，視覺理解能力位居國內第一、全球前列；智譜GLM－4.6模型則在代碼能力方面排名領先，比肩多款國際主流模型。



自今年年初DeepSeek走紅以來，國際人工智能領域便掀起“中國熱”，大模型已成為人工智能國際競爭的“兵家必爭之地”。憑借在技術創新、落地應用、生態搭建等多個維度的突破，中國大模型正進入全球第一梯隊，成為引領生產力躍遷式發展的智能底座。



“智能本身是最大的應用，而技術迭代速度是唯一‘護城河’。”在不久前舉辦的2025百度世界大會上，百度創始人李彥宏表示，過去一年，大模型能力逐步走出聊天機器人範疇，數字人技術、代碼智能體技術，甚至是在通用場景中自主演化尋找“全局最優解”的技術，均已有長足發展。



中國是全球大模型技術迭代速度最快的國家之一。截至今年7月，我國已發布1509個大模型，數量位居全球首位，占全球大模型總數的40%。美國斯坦福大學有關研究機構發布的《2025年人工智能指數報告》顯示，中國高性能AI模型的數量和質量正不斷提升，到2024年底，中外頂尖模型之間的性能已不相上下。



面對全球競爭，技術創新始終是國產大模型的底氣來源。不久前發布的最新文心大模型5.0作為新一代原生全模態大模型，參數量達2.4萬億，其採用原生全模態統一建模技術，具備全模態理解與生成能力，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息的輸入與輸出。



百度有關負責人介紹，團隊在模型底層設計理念上進行突破創新，摒棄了過去將文本、視覺、聽覺等不同信息處理模塊進行“拼接”的思路，轉而從零開始構建了一個單一且連貫的框架。在這一框架下，模型被賦予了同時理解和生成文本、圖像、音頻乃至視頻等多元異構信息的能力。這種原生的多模態設計，使其在處理跨領域任務時展現出前所未有的協同性和流暢性，為實現更深層次的“通感”智能奠定了基礎。



中國大模型的技術創新同樣得到全球開發者關注。美國麻省理工學院與開源社區Hugging Face的聯合報告顯示，過去一年，中國研發的開源人工智能模型全球下載量占比達到17.1%，超越美國的15.8%，位居全球第一。不久前，Hugging Face公布的最新榜單上，百度文心多模態思考模型接連登頂全球模型總趨勢榜和全球多模態模型趨勢榜。“目前百度已主導1000多項開源項目，累計社區貢獻者超2.1萬。”百度技術委員會理事長陳尚義介紹。